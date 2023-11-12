Сотый гумконвой из Башкирии прибыл на Донбасс

Сто раз на Донбасс. На неделе в зону проведения специальной военной операции прибыл юбилейный гумконвой. 26 фур привезли адресную помощь мобилизованным и добровольцам из республики. В сборе помогали не только родственники и друзья военнослужащих. Свой вклад внесли неравнодушные жители, волонтеры, представители общественных и благотворительных организаций, а также предприятия Башкортостана. Из Уфы зелёный свет сотому гумконвою дал Радий Хабиров. А на Донбассе колонну встретил наш корреспондент Азат Садреев.
Едва с Донбасса вернулась предыдущая гуманитарная колонна, как в путь отправляется очередной, на это раз уже юбилейный, сотый гумконвой. Башкортостан – один из лидеров среди регионов России, которые активно поддерживают своих военнослужащих в зоне специальной военной операции. В среднем караваны уходят каждые шесть дней.
Сотый, юбилейный гумконвой из Башкортостана прибыл на Донбасс без происшествий. Сейчас колонна разъезжается по подразделениям наших мобилизованных и добровольцев, чтобы передать военнослужащим внедорожники, предметы первой необходимости, спецсредства, ну и, конечно, личные посылки и письма от родных и близких. Общий вес гуманитарного груза превышает десятки тонн.
В сопровождении спецавтомобиля республиканского Госкомитета по ЧС и военных колонна преодолевает последние несколько сотен километров до расположений мотострелкового полка «Башкортостан», в котором служат порядка 2,5 тыс. человек. Учитывая труднодоступность передовых позиций, бойцы сами выезжают навстречу в условленном месте. Но и здесь безопасно лишь относительно. Поэтому на перегрузку уходят считанные мгновения.
Кроме бронеавтомобилей и автобани, бойцам привезли особенно востребованные легковые внедорожники. Некоторые из них абсолютно новые, остальные – после ремонта и в самый ответственный момент не подведут.
Юбилейный гумконвой возглавил первый заместитель администрации главы республики Урал Кильсенбаев. Вместе с ним доезжаем до расположения полка «Башкортостан». Ночью на улице уже довольно прохладно, поэтому по заявкам привезли большое количество утеплённых спальных мешков.
Пригодятся и печки-буржуйки, которые отправили уфимцы. Они тяжёлые, а значит, из хорошего металла и будут долго держать тепло, говорит боец с позывным «Шмит». Сам он призывался из Тюмени, но родился в башкирской столице.
Остаётся только качественно выполнять свою работу. С этим в полку «Башкортостан» полный порядок. Отличившиеся контрактники получили боевые награды, в том числе и медали Минигали Шаймуратова, а также именные ножи от главы республики.
Глядя на огонь в их глазах, сомневаться в сказанных словах не приходится. В благодарность жителям Башкортостана за поддержку именного мотострелкового полка один из бойцов написал четверостишие и попросил передать его всем землякам.