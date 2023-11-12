Сотый гумконвой из Башкирии прибыл на Донбасс

Сто раз на Донбасс. На неделе в зону проведения специальной военной операции прибыл юбилейный гумконвой. 26 фур привезли адресную помощь мобилизованным и добровольцам из республики. В сборе помогали не только родственники и друзья военнослужащих. Свой вклад внесли неравнодушные жители, волонтеры, представители общественных и благотворительных организаций, а также предприятия Башкортостана. Из Уфы зелёный свет сотому гумконвою дал Радий Хабиров. А на Донбассе колонну встретил наш корреспондент Азат Садреев.

Едва с Донбасса вернулась предыдущая гуманитарная колонна, как в путь отправляется очередной, на это раз уже юбилейный, сотый гумконвой. Башкортостан – один из лидеров среди регионов России, которые активно поддерживают своих военнослужащих в зоне специальной военной операции. В среднем караваны уходят каждые шесть дней.

Мы благодарим всех жителей Башкортостана, которые формируют эти конвои. Этот конвой очень ждут наши ребята. Всё, что мы им туда везём, помогает остаться живыми и здоровыми, помогает им выполнить свои боевые задачи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сотый, юбилейный гумконвой из Башкортостана прибыл на Донбасс без происшествий. Сейчас колонна разъезжается по подразделениям наших мобилизованных и добровольцев, чтобы передать военнослужащим внедорожники, предметы первой необходимости, спецсредства, ну и, конечно, личные посылки и письма от родных и близких. Общий вес гуманитарного груза превышает десятки тонн.

В сопровождении спецавтомобиля республиканского Госкомитета по ЧС и военных колонна преодолевает последние несколько сотен километров до расположений мотострелкового полка «Башкортостан», в котором служат порядка 2,5 тыс. человек. Учитывая труднодоступность передовых позиций, бойцы сами выезжают навстречу в условленном месте. Но и здесь безопасно лишь относительно. Поэтому на перегрузку уходят считанные мгновения.

Кроме бронеавтомобилей и автобани, бойцам привезли особенно востребованные легковые внедорожники. Некоторые из них абсолютно новые, остальные – после ремонта и в самый ответственный момент не подведут.

Привезли несколько машин. Это «Нива», которая пойдет моему братишке. Привезли УАЗик, который пойдет в шаймуратовский батальон. Также баню-бочку и ещё другую гуманитарную помощь, которую успели собрать. Амир Абзалов, представитель благотворительного фонда «Время нужных дел»

Юбилейный гумконвой возглавил первый заместитель администрации главы республики Урал Кильсенбаев. Вместе с ним доезжаем до расположения полка «Башкортостан». Ночью на улице уже довольно прохладно, поэтому по заявкам привезли большое количество утеплённых спальных мешков.

Передаю привет своей семье, сыну и дочери, Камилю и Камилле. Привет от папы. позывной «Гиза»

Всем родным и близким, кто знает, всем привет. Альшеевский район, село Казанка. позывной «Итальянец»

Пригодятся и печки-буржуйки, которые отправили уфимцы. Они тяжёлые, а значит, из хорошего металла и будут долго держать тепло, говорит боец с позывным «Шмит». Сам он призывался из Тюмени, но родился в башкирской столице.

Приезжаю в Уфу из Тюмени, чтобы помочь бабушке посадить картошку. Весной и осенью. Сёстры и братья там. Не забываю, республику люблю. позывной «Шмит»

В плане того, что взять с собой на СВО, да, можно только зубную щётку и зубную пасту. Здесь всем обеспечивают. Одевают, обучают, как сама республика, так и Минобороны. позывной «Техник»

Остаётся только качественно выполнять свою работу. С этим в полку «Башкортостан» полный порядок. Отличившиеся контрактники получили боевые награды, в том числе и медали Минигали Шаймуратова, а также именные ножи от главы республики.

Очень приятно видеть знакомые лица. Мы не так давно находились вместе с вами на отправке вашего полка. Мы гордимся тем, что Башкортостан смог сплотить полк, это для нас очень важно, и мы понимаем ответственность перед вами и перед вашими семьями. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

В полк «Башкортостан» я попал в начале мая. Пошел добровольцем, так как не хотел оставаться в стороне. Но и понял, что моё место всё-таки здесь. Нужно помочь до конца довести всё это дело. Ну и всё хорошо, всем обеспечивают, победа будет за нами. позывной «Кемэл»