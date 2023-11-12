Предприятия Башкирии сэкономили 1,5 млрд руб. благодаря бережливому производству

Свыше полутора миллиардов рублей – таков экономический эффект предприятий после внедрения принципов бережливого производства. В Башкортостане более чем на треть перевыполнили план по количеству участников нацпроекта «Производительность труда». Суть – сократить издержки и повысить выработку. Предприятия учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы.
Именно акцент на мелочах, которые прежде на предприятии не замечали, помог выявить слабые точки всей производственной цепочки. Вначале в рамках проекта «Бережливое производство» провели комплексный анализ. Затем устранили найденные недочеты. Результаты оказались впечатляющими. И это без каких-либо финансовых затрат или дополнительной нагрузки на персонал. Принцип бережливости связан с сокращением всех видов потерь, прежде всего временных. Эффективнее выполнять служебные задачи, когда, например, рабочее место под хорошим освещением и не захламлено, ну а маршруты перемещения сотрудников по площадке более оптимизированы.
В вопросе бережливости производства значение имеет каждая секунда, каждый пройденный метр. Например, раньше стол упаковки находился не на выходе из производственного цеха, а в конце склада. Таким образом, сотрудникам каждый раз нужно было преодолевать дополнительно 28 метров. За день набегало солидное расстояние, которое по итогу сократили.
Национальный проект «Производительность труда» утвержден по указу Президента в 2018 году. Основная задача – создать условия для ежегодного прироста производства в стране на 5%. Однако предприятия демонстрируют куда лучшие результаты. Например, на Уральском пружинном заводе выработка одного из цехов увеличилась на 21%.
В этом году Башкортостан уже перевыполнил план по числу участников проекта. Вместо плановых 135 предприятий философию бережливости внедряют на 162. Срок реализации на каждом – полгода.
Общий экономический эффект всех участников проекта превысил 1,5 млрд рублей. Если предприятие достигло своего предела в повышении производительности, а запросы рынка растут, подключаются системные меры поддержки. Например, на дальнейшее развитие можно получить льготный заем. Участником нацпроекта может стать предприятие с выручкой не менее 400 млн рублей. Что, впрочем, не мешает и любой другой компании внедрять и использовать те же методы при выстраивании своей работы.