Предприятия Башкирии сэкономили 1,5 млрд руб. благодаря бережливому производству

Свыше полутора миллиардов рублей – таков экономический эффект предприятий после внедрения принципов бережливого производства. В Башкортостане более чем на треть перевыполнили план по количеству участников нацпроекта «Производительность труда». Суть – сократить издержки и повысить выработку. Предприятия учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы.

Именно акцент на мелочах, которые прежде на предприятии не замечали, помог выявить слабые точки всей производственной цепочки. Вначале в рамках проекта «Бережливое производство» провели комплексный анализ. Затем устранили найденные недочеты. Результаты оказались впечатляющими. И это без каких-либо финансовых затрат или дополнительной нагрузки на персонал. Принцип бережливости связан с сокращением всех видов потерь, прежде всего временных. Эффективнее выполнять служебные задачи, когда, например, рабочее место под хорошим освещением и не захламлено, ну а маршруты перемещения сотрудников по площадке более оптимизированы.