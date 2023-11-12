Предприятия Башкирии сэкономили 1,5 млрд руб. благодаря бережливому производству

Свыше полутора миллиардов рублей – таков экономический эффект предприятий после внедрения принципов бережливого производства. В Башкортостане более чем на треть перевыполнили план по количеству участников нацпроекта «Производительность труда». Суть – сократить издержки и повысить выработку. Предприятия учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы.

Именно акцент на мелочах, которые прежде на предприятии не замечали, помог выявить слабые точки всей производственной цепочки. Вначале в рамках проекта «Бережливое производство» провели комплексный анализ. Затем устранили найденные недочеты. Результаты оказались впечатляющими. И это без каких-либо финансовых затрат или дополнительной нагрузки на персонал. Принцип бережливости связан с сокращением всех видов потерь, прежде всего временных. Эффективнее выполнять служебные задачи, когда, например, рабочее место под хорошим освещением и не захламлено, ну а маршруты перемещения сотрудников по площадке более оптимизированы.

В вопросе бережливости производства значение имеет каждая секунда, каждый пройденный метр. Например, раньше стол упаковки находился не на выходе из производственного цеха, а в конце склада. Таким образом, сотрудникам каждый раз нужно было преодолевать дополнительно 28 метров. За день набегало солидное расстояние, которое по итогу сократили.

Вся полиграфическая отрасль всегда была импортозависимой, всё оборудование, краски, сырьевые составляющие, практически всё возилось из Европы, но мы еще в 2021 году начали работать с местным производителем картона и в целом по большей части номенклатуры – порядка 90% – у нас локализация.

Альбина Мазунина, директор компании «Вэй пак»
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Национальный проект «Производительность труда» утвержден по указу Президента в 2018 году. Основная задача – создать условия для ежегодного прироста производства в стране на 5%. Однако предприятия демонстрируют куда лучшие результаты. Например, на Уральском пружинном заводе выработка одного из цехов увеличилась на 21%.

В этом году Башкортостан уже перевыполнил план по числу участников проекта. Вместо плановых 135 предприятий философию бережливости внедряют на 162. Срок реализации на каждом – полгода.

Общий экономический эффект всех участников проекта превысил 1,5 млрд рублей. Если предприятие достигло своего предела в повышении производительности, а запросы рынка растут, подключаются системные меры поддержки. Например, на дальнейшее развитие можно получить льготный заем. Участником нацпроекта может стать предприятие с выручкой не менее 400 млн рублей. Что, впрочем, не мешает и любой другой компании внедрять и использовать те же методы при выстраивании своей работы.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ