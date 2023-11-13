В Башкирии вновь задержали браконьеров

На минувшей неделе в Башкирии в охотничьих угодьях около деревни Мерясово Баймакского района республики госинспектор регионального министерства природопользования и экологии остановил автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в багажнике машины была обнаружена туша недавно пристреленной косули. В ходе проверки было установлено, что задержанные граждане не имели разрешительной документации на добычу дикого животного.

Ущерб охотничьим ресурсам от противоправных действий браконьеров составил 120 тысяч рублей. У них изъяли оружие. В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия.