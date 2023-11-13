Стала известна сумма самого большого транспортного налога в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Башкирии, общая сумма исчисленных имущественных налогов физлиц за прошлый год составляет 6,7 млрд рублей, из которых 3,4 млрд приходятся на транспортный налог. В прошлом году эта сумма была ниже на 64 млн рублей или на 2%.

В текущем году в Башкирии на 104 машины стоимостью более 10 млн рублей был исчислен налог с повышающим коэффициентом. Общая сумма транспортного налога с таким коэффициентом за прошлый год составила 15,6 млн рублей.

По данным ведомства, автомобиль Lamborgini Urus возглавляет рейтинг самых дорогостоящих автомобилей в Башкирии по сумме исчисленного транспортного налога за прошлый год. Его владелец заплатит в бюджет 293 тысячи рублей. На второй позиции – Lamborgini Huracan с суммой транспортного налога 287 тысяч рублей, на третьей – Mercedes-Benz AMGG 63 и сумма налога 263 тысячи рублей.