Два повара из Уфы пришли на кастинг телепроекта «Битва шефов»

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного проекта Константина Ивлева и Рената Агзамова – «Битва шефов». Шоу проходит в новом интерактивном формате. Шефы отбирают в свои команды поваров, чтобы найти среди них лучшего во всей стране.

В этом сезоне в кастинге проекта принимают участие два повара из Уфы – 24-летняя Кристина Давлетова и 38-летний Александр Петров. Девушка решила удивить шефов губадией, а Александр – кроликом в апельсиновой глазури, а также французской морковью с облепихой и эстрагоном.

Как пояснили редакторы телепроекта, если уфимцы пройдут кастинг шефов, то попадут в команду одного из них. По итогам каждого раунда Ивлев и Агзамов будут отсеивать из своих команд наиболее слабых кулинаров. Победу должен одержать тот ученик, который дойдет до финала и выиграет последний поединок.