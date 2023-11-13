Рыбаки из Башкирии, которые пропали в Татарстане, погибли

Двое рыбаков из Башкирии, которые неделю назад пропали в Татарстане, найдены мертвыми. Накануне вечером их тела были обнаружены в Мензелинском районе, рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Волонтеры нашли тела рыбаков на глубине двух метров на реке Ик рядом с селом Новый Мелькен. Тела достали из воды и передали правоохранителям, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о пропавших 4 ноября двух мужчинах, которые отправились на рыбалку на реку Ик на моторной лодке. Спустя время, они перестали выходить на связь, и родные решили обратиться в экстренные службы.