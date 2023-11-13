Уфимец организовал жестокую расправу над родственницей из-за личной неприязни

Судом установлено, что мужчина договорился со своей сожительницей об организации преступления в отношении его родственницы, к которой он испытывал неприязнь.
По его задумке соучастница должна была облить женщину серной кислотой. Спустя время злоумышленник передал ей литровую емкость с жидкостью, которую та вылила на потерпевшую.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в результате женщина получила химические ожоги головы, шеи, конечностей и других частей тела 2-3 степени. Ее здоровью причинен тяжкий вред, она получила инвалидность.
После расправы преступник помог подельнице уехать в другую страну.
Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и обязал возместить моральный ущерб в размере 3 млн рублей.