В Уфе организовали семинар по редким заболеваниям органов зрения

Речь идёт о врождённой аниридии – это один случай на 50 тысяч, синдром WAGR встречается один на миллион. Заболевания редкие, оттого специалистов немного, тем более по стране.

Однако обследовать пациентов и правильно определять болезнь нужно. Пока это делают в основном в Москве. Но благодаря подобным семинарам вопрос решается положительно.