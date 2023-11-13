2700 школьников со всего Башкортостана приняли участие в мастер-классе хоккейного клуба «Салават Юлаев». На «Уфа-Арене» состоялся самый массовый урок хоккея. Ребятам провели экскурсию по главной хоккейной арене республики, познакомили с группой поддержки, талисманами команды, а также игроками.

Во время урока ребята изучили правила игры в хоккей, просмотрели видеоролики, разобрали, из чего состоит экипировка хоккеиста. Также каждый участник мероприятия получил книгу «Азбука хоккея», в которой рассказывается про правила игры. После этого школьники посетили тренировку «Салавата Юлаева» и смогли взять автографы у любимых игроков из команды мастеров. А уже завтра уфимцы начнут свою гостевую серию матчем в Челябинске против «Трактора».