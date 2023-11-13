В Башкирии появится новая школа на 1225 человек

В Иглино появится новая школа. Полностью четырёхэтажное здание возведут и закроют крышей до конца текущего года. Внутри на площади в 18 тыс. кв. метров продолжат отделочные работы, прокладку коммуникаций. Мощность объекта – 1225 человек. Строительство финансировано из федерального и республиканского бюджетов в рамках нацпроекта «Образование».

Силовые и кардио пока только в рабочей форме. Строители возводят спортивный корпус. Закрыть крышей планируют до конца 2023 года. Это единственная недостроенная секция, всего школа состоит из четырёх блоков.

Параллельно проводят отделку, прокладывают коммуникации, электрику. Монтируют слаботочные системы: компьютерные сети, пожарную сигнализацию, часофикацию и контроль доступа. На территории школы установили собственную котельную. На неделе подключат газ и запустят тепло в здание.