В Уфе прошел бильярдный турнир среди сотрудников органов внутренних дел

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел России в Уфе прошел бильярдный турнир. Участие приняли команды правоохранительных ведомств республики, административных органов власти и управления региона.

Состязания в этом виде спорта традиционные, участники турнира уже знают друг друга, поэтому борьба на зеленых столах была нешуточная. В итоге первое место заняла команда МЧС региона, на втором – Управление Росгвардии, третье разделили между собой МВД по Башкортостану и вторая команда от Росгвардии. Организатором выступило отделение Всероссийской полицейской ассоциации.