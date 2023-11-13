В Башкирии инвестируют в новое производство насосного оборудования

В Башкирии создадут новое производство насосного оборудования. В проект планируется инвестировать 30 млн рублей. Проект планируется реализовать в Белебее.

Занимается созданием нового производства компания Белебеевский производственный участок «Универсальный механический завод». Об этом сообщает министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

На новом предприятии будет организован выпуск насосного оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Годовая мощность производства составит около 250 единиц оборудования. К такому результату планируется прийти уже к 2030 году.