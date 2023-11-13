В Башкирии построят современную детскую поликлинику

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии возведут новую детскую поликлинику. По информации пресс-службы Госэкспертизы, было выдано положительное заключение. 

Фото №1 - В Башкирии построят современную детскую поликлинику

Строительство проходит в рамках программы развития здравоохранения в Башкирии. Известно, что в новой поликлинике будет консультативно-диагностическое, профилактическое, административно-хозяйственное, информационно-аналитическое отделения, а также дневной стационар.

Фото №2 - В Башкирии построят современную детскую поликлинику

Медицинская помощь будет организована в соответствии со стандартами. Планируется также организовать пространства таким образом, чтобы избежать больших очередей. 

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