Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избитой в Уфе сироте

"В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами", - говорится в сообщении.