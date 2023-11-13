Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избитой в Уфе сироте

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку дела о девушке-сироте, которую длительное время истязал житель Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон. Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами", - говорится в сообщении.
Также Следственный комитет Башкирии проверяет информацию по данному делу. Напомним, в соцсетях распространилось видео девушки, где она рассказала, что парень избивал ее, а когда на крики прибежали соседи, заставлял говорить, что все в порядке.