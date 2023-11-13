Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос увеличения бюджетных мест в колледжах

Сегодня на оперативном совещании правительства о работе машиностроительной компании «Инман» доложился ее руководитель. Он обратился к правительству региона с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест в республиканских колледжах и техникумах машиностроительного направления на следующий год.

В части кадрового обеспечения предприятий предлагаю обсудить меры, которые мы должны принять уже к следующему году. В том числе увеличение бюджетных мест в колледжах по наиболее востребованным специальностям, которые нужны реальному производству.

Также на оперативном совещании руководитель региона дал поручение провести анализ того, насколько эффективно реализуются меры поддержки участников СВО и их близких. На прошлой неделе вступил в силу указ Главы Башкортостана о выплатах в размере 100 тысяч рублей призванным в рамках мобилизации или поступившим на военную службу по призыву при заключении контракта после 10 ноября. Всего же в республике реализуется более 35 мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.