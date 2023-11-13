Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос увеличения бюджетных мест в колледжах

Сегодня на оперативном совещании правительства о работе машиностроительной компании «Инман» доложился ее руководитель. Он обратился к правительству региона с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест в республиканских колледжах и техникумах машиностроительного направления на следующий год.

Средняя заработная плата на предприятии – 90 тысяч рублей. Дальнейшее развитие компании зависит и от обеспеченности кадрами. Глава Башкортостана поручил включить вопрос в повестку ближайшего заседания совета по среднему профессиональному образованию.

В части кадрового обеспечения предприятий предлагаю обсудить меры, которые мы должны принять уже к следующему году. В том числе увеличение бюджетных мест в колледжах по наиболее востребованным специальностям, которые нужны реальному производству.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании руководитель региона дал поручение провести анализ того, насколько эффективно реализуются меры поддержки участников СВО и их близких. На прошлой неделе вступил в силу указ Главы Башкортостана о выплатах в размере 100 тысяч рублей призванным в рамках мобилизации или поступившим на военную службу по призыву при заключении контракта после 10 ноября. Всего же в республике реализуется более 35 мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.

Я лично с семьями встречаюсь. Даже начинаю напрягаться, потому что жёны не знают мер поддержки. Я им на пальцах объясняю, значит, где-то мы до них не доводим. Поэтому, коллеги, главный муниципалитет, к вам тоже обращаюсь, просьба готовиться к этому.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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