Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос увеличения бюджетных мест в колледжах

Сегодня на оперативном совещании правительства о работе машиностроительной компании «Инман» доложился ее руководитель. Он обратился к правительству региона с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест в республиканских колледжах и техникумах машиностроительного направления на следующий год.
Средняя заработная плата на предприятии – 90 тысяч рублей. Дальнейшее развитие компании зависит и от обеспеченности кадрами. Глава Башкортостана поручил включить вопрос в повестку ближайшего заседания совета по среднему профессиональному образованию.
Также на оперативном совещании руководитель региона дал поручение провести анализ того, насколько эффективно реализуются меры поддержки участников СВО и их близких. На прошлой неделе вступил в силу указ Главы Башкортостана о выплатах в размере 100 тысяч рублей призванным в рамках мобилизации или поступившим на военную службу по призыву при заключении контракта после 10 ноября. Всего же в республике реализуется более 35 мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.