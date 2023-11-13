Бойцам башкирских батальонов вручили боевые медали и ордена

За мужество и отвагу. Бойцам добровольческих башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также отряда «Ватан» вручили боевые медали и ордена, а также именные ножи и часы от главы республики Радия Хабирова.

Многие из награждённых провели в зоне специальной военной операции на Донбассе уже больше года и за это время проявили себя героями в боях с неонацистами. По словам военнослужащих, все они стали одной большой семьёй и готовы в любой ситуации прийти друг другу на помощь, даже рискуя жизнью.