В Башкирии для семей с детьми действуют 20 мер поддержки по линии Минтруда

Единовременные и ежемесячные пособия, бесплатное питание в школах, компенсация за жилищно-коммунальные услуги. Только по линии Минтруда семьи в республике получают более 20 мер поддержки. Мы побывали в гостях у многодетных родителей и узнали, какие выплаты они получают.

Каждый вечер младшие помогают маме готовить. На этот раз оливье – на папин день рождения. Особенно старается двухлетняя Аливия. В семье растут трое детей разных возрастов. Приходится покупать и молочку, и игрушки, и школьную форму. Выручают различные социальные выплаты, пособия и льготы.

У семьи есть и удостоверение. Оно дает право на различные скидки в торговых сетях, развлекательных центрах, музеях, театрах. Что очень удобно. В рамках нацпроекта «Демография» маленькой Аливии выплачивают и ежемесячное пособие. К настоящему времени эту выплату получили 26 тысяч семей республики на общую сумму более 2 млрд 200 миллионов рублей.