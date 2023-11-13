ФК «Уфа» одолел «Чайку» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» завершил первую часть сезона в «золотой группе» Второй лиги на втором месте. Наша команда в заключительной встрече на стадионе «Нефтяник» принимала «Чайку». Гости начали активнее и отличились в дебюте первого тайма – гол забил Никита Колдунов.

В концовке 45-минутки «Уфа» получила право на пенальти, но Роман Минаев с точки переиграть вратаря «Чайки» не сумел. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, уфимцы перевернули игру во втором тайме.

Все понимали, что все хотят победить, первый тайм не в свою силу провели, мобилизовались в перерыве и во втором тайме сыграли так, как нужно.

На 80-й минуте наша команда получила право на ещё один пенальти. В этот раз к точке подошёл защитник Александр Теняев, который и сравнял счёт. Победу «Уфе» принёс всё тот же Роман Минаев, забивший головой в самой концовке игры. «Уфа» победила со счётом 2:1 и осталась на втором месте. Борьба за выход в Первую лигу продолжится уже весной.