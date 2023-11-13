ФК «Уфа» одолел «Чайку» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа»
завершил первую часть сезона в «золотой группе» Второй лиги на втором месте.
Наша команда в заключительной встрече на стадионе «Нефтяник» принимала «Чайку».
Гости начали активнее и отличились в дебюте первого тайма – гол забил Никита
Колдунов.
В концовке 45-минутки «Уфа»
получила право на пенальти, но Роман Минаев с точки переиграть вратаря «Чайки»
не сумел. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, уфимцы перевернули игру
во втором тайме.
Первый
тайм провели более качественно, во втором, конечно, давил результат, ребята
нервничали, такое давление не готовы выдерживать.Игорь Семшов, главный тренер ФК «Чайка»
Все
понимали, что все хотят победить, первый тайм не в свою силу провели, мобилизовались
в перерыве и во втором тайме сыграли так, как нужно.Иван Хлебородов, нападающий ФК «Уфа»
На 80-й минуте наша
команда получила право на ещё один пенальти. В этот раз к точке подошёл
защитник Александр Теняев, который и сравнял счёт. Победу «Уфе» принёс всё тот
же Роман Минаев, забивший головой в самой концовке игры. «Уфа» победила со
счётом 2:1 и осталась на втором месте. Борьба за выход в Первую лигу
продолжится уже весной.
Чайка
играла в недельном микроцикле, а наши футболисты за восемь дней – три матча.
Сверхэмоциональный матч, плюс была игра с Краснодаром, где мы сыграли
неудовлетворительно. Но сегодня сыграли как мужики.Евгений Чернухин, старший тренер ФК «Уфа»
Однозначно
могу сказать, что сейчас очень хорошая атмосфера в раздевалке, мы сами её
создали, игроки, тренеры, дай бог сохранить это всё и преумножить во второй
части. Мне нравится, это большая семья.Илья Молтенинов, нападающий ФК «Уфа»