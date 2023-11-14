В Уфе виновник ДТП сделал предложение пострадавшей девушке

Ильназ вылетел на встречку и врезался в такси, в салоне которого находились три пассажира. Из них пострадавшей оказалась только девушка по имени Аделя, рассказали корреспонденты телеканала «ГТРК. Башкортостан».  

Фото №1 - В Уфе виновник ДТП сделал предложение пострадавшей девушке

Именно в день аварии девушка ехала к друзьям отмечать свой день рождения. Однако вместо веселой вечеринки она попала в стационар. Ильназ, чувствуя вину, отправился в больницу навестить Аделю. Они понравились друг другу, и молодой человек стал приходить чаще.

По словам пострадавшей, тогда ее внешность совсем не подходила для свиданий.

Он увидел меня всю кривую, и я ему понравилась, видимо. А когда он ко мне пришел, я стеснялась своей лысой головы, я же еще без бровей была. Он на меня смотрит, а мне так стыдно.

Аделя, невеста 

Ильназ и Аделя очень понравились друг другу и сейчас они готовятся к созданию крепкой семьи. 

Ее доброта мне очень нравится. Мы дополняем друг друга. Я даю ей спокойствие, а она мне бодрость. 

Ильназ, жених 

Сейчас в планах ребят – поскорее закончить ремонт в новой квартире и в будущем открыть собственный бизнес.

Фото: gtrk.tv

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