В Уфе виновник ДТП сделал предложение пострадавшей девушке

Ильназ вылетел на встречку и врезался в такси, в салоне которого находились три пассажира. Из них пострадавшей оказалась только девушка по имени Аделя, рассказали корреспонденты телеканала «ГТРК. Башкортостан».
Именно в день аварии девушка ехала к друзьям отмечать свой день рождения. Однако вместо веселой вечеринки она попала в стационар. Ильназ, чувствуя вину, отправился в больницу навестить Аделю. Они понравились друг другу, и молодой человек стал приходить чаще.
По словам пострадавшей, тогда ее внешность совсем не подходила для свиданий.
Ильназ и Аделя очень понравились друг другу и сейчас они готовятся к созданию крепкой семьи.
Сейчас в планах ребят – поскорее закончить ремонт в новой квартире и в будущем открыть собственный бизнес.
Фото: gtrk.tv