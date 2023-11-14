В Уфе прошла большая этнографическая игра для школьников

В Уфе подвели итоги большой этнографической игры для школьников «Малая родина, большая страна». В ней приняли участие команды учащихся из каждого города и района республики. Главное условие – сборные должны состоять из учеников разных классов.

Всего участие приняли порядка 500 команд. Все они соревновались в знании истории, культуры, географии и этнографии Башкирии и России. В итоге в суперфинале игры в формате «Что? Где? Когда?» встретились 10 команд. Пять лучших в скором времени отправятся в поездку в Москву, где их ждет особая экскурсионная программа.