Жители Башкирии смогут понаблюдать за метеорным потоком Тауриды

Северные Тауриды действуют с 20 октября по 10 декабря, достигнув максимума ночью 12–13 ноября. В поток Южных Таурид Земля входит 10 сентября и выходит из него 20 ноября. Своей максимальной активности Южные Тауриды достигают в ночь с 29 на 30 октября. Созвездие Тельца, в котором находится радиант потока, видно всю ночь, но выше всего над горизонтом оно поднимается после полуночи, так что это наиболее благоприятное время для наблюдения Таурид.