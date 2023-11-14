Жители Башкирии смогут понаблюдать за метеорным потоком Тауриды

Жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. В небе над республикой будет виден метеорный поток Тауриды.
Северные Тауриды действуют с 20 октября по 10 декабря, достигнув максимума ночью 12–13 ноября. В поток Южных Таурид Земля входит 10 сентября и выходит из него 20 ноября. Своей максимальной активности Южные Тауриды достигают в ночь с 29 на 30 октября. Созвездие Тельца, в котором находится радиант потока, видно всю ночь, но выше всего над горизонтом оно поднимается после полуночи, так что это наиболее благоприятное время для наблюдения Таурид.
Как и все метеорные потоки, Тауриды лучше всего наблюдать за городом, чтобы огни не засвечивали небо, и можно было бы увидеть более слабые метеоры, а значит и большее их количество.