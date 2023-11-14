В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

В IQ-парке Межвузовского студенческого кампуса, который будет сдан в эксплуатацию в декабре текущего года, появится лаборатория нового центра сервоприводов Уфимского университета науки и технологий. Производить их будут на новейшем оборудовании, что позволит обеспечить высокое качество изделий.   

Фото №1 - В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

Сервопривод – это электрический двигатель, движением вала которого можно управлять с высокой точностью. Решение о создании центра сервоприводов в УУНиТ продиктовано острой необходимостью их использования. Они применяются в робототехнике, авиации, автомобилестроении, медицине. Но на российском рынке их пока нет.

Фото №2 - В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

Год назад в Передовой инженерной школе «Моторы будущего» УУНиТ были разработаны первые образцы сервоприводов, которые успешно прошли все испытания. В итоге было подписано соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ о создании центра сервоприводов. Объем инвестиций составил более 500 млн рублей.

Сейчас мы активно работаем с поставщиками по приобретению оборудования для всей автоматизированной линии. Надеюсь, что центр начнёт функционировать с весны 2024 года, а на полную производственную мощность мы выйдем к началу 2025 года, когда объём выпуска составит 15000 штук в год. Это, в свою очередь позволит удешевить производство и итоговую стоимость изделий, тем самым повысив их привлекательность и востребованность.

 Вячеслав Вавилов, директор Передовой инженерной школы «Моторы будущего»
Фото №3 - В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

В работе по проектированию, созданию и непосредственной сборке перспективных сервоприводов будут принимать участие студенты. Расширение производства позволит региону создать дополнительные рабочие места, уверены в УУНиТ.

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Фото: правительство РБ

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