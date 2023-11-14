В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

Сейчас мы активно работаем с поставщиками по приобретению оборудования для всей автоматизированной линии. Надеюсь, что центр начнёт функционировать с весны 2024 года, а на полную производственную мощность мы выйдем к началу 2025 года, когда объём выпуска составит 15000 штук в год. Это, в свою очередь позволит удешевить производство и итоговую стоимость изделий, тем самым повысив их привлекательность и востребованность.

Вячеслав Вавилов, директор Передовой инженерной школы «Моторы будущего»