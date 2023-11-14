В Межвузовском кампусе в Уфе будут производить уникальные электродвигатели

В IQ-парке Межвузовского студенческого кампуса, который будет сдан в эксплуатацию в декабре текущего года, появится лаборатория нового центра сервоприводов Уфимского университета науки и технологий. Производить их будут на новейшем оборудовании, что позволит обеспечить высокое качество изделий.
Сервопривод – это электрический двигатель, движением вала которого можно управлять с высокой точностью. Решение о создании центра сервоприводов в УУНиТ продиктовано острой необходимостью их использования. Они применяются в робототехнике, авиации, автомобилестроении, медицине. Но на российском рынке их пока нет.
Год назад в Передовой инженерной школе «Моторы будущего» УУНиТ были разработаны первые образцы сервоприводов, которые успешно прошли все испытания. В итоге было подписано соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ о создании центра сервоприводов. Объем инвестиций составил более 500 млн рублей.
В работе по проектированию, созданию и непосредственной сборке перспективных сервоприводов будут принимать участие студенты. Расширение производства позволит региону создать дополнительные рабочие места, уверены в УУНиТ.
Фото: правительство РБ