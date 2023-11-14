В Башкирию совсем скоро придет похолодание

В целом синоптики характеризуют ноябрьский климат в Башкирии как морозный. Средняя дневная температура воздуха – -2 градуса. До конца месяца нам обещают 18 снежных дней, 11 пасмурных и дождливых. Снегопады будут умеренными.

Декабрь станет наиболее морозным и снежным месяцем в регионе. Средняя температура воздуха составит -9 градусов. Ожидается 20 дней со снегом, 10 пасмурных и 1 ясный день. Снегопады будут умеренной интенсивности. Дневная температура воздуха будет колебаться от -10 до -13 градусов, ночная – от -16 до -18 градусов.