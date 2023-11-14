Предприниматель из Стерлитамака изготавливает детали для метания гранат

Предприниматель из Стерлитамака печатает на 3D-принтере детали для точного метания гранат. Александр Кузьменко освоил технику создания хвостовиков для сбрасываемых с квадрокоптера боеприпасов и кейсов для хранения ампул. Готовые изделия он отправляет участникам СВО.
В небольшой мастерской Александр Кузьменко печатает детали от ампульниц до игрушечных фигурок Гарри Поттера. Именно с сувениров и началось увлечение. Позже решил принести пользу Родине, производя важные для бойцов детали.
После этого решил купить второй принтер. В небольшом помещении темно, и теплый солнечный свет не должен попадать на изделие – такова технология производства. Важно соблюдать и температурный режим. Один принтер печатает один хвостовик сутки. А потом деталь проходит испытания. Это уже задача напарника Александра Кузьменко.
Все расходники друзья покупают на свои деньги, но иногда помогают неравнодушные люди. Хвостовики, которые изготавливаются в Стерлитамаке, в зоне СВО будут использоваться вместе с гранатами. Снаряды подвешиваются к квадрокоптеру, и при сбросе этот хвостовик помогает гранате лететь прямо в цель, не переворачиваясь в воздухе. В сентябре ребята отправили первую сотню хвостовиков. Сейчас начали моделировать и другие детали, пока они в разработке.