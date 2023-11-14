Предприниматель из Стерлитамака изготавливает детали для метания гранат

В квадракоптере есть лампочка, после нажатия на которую включается зажигание, в результате чего в устройстве гранатомета включается фотоэлемент и снаряды падают один за другим. Механизм, сделанный из пластика, рассчитан на многократное использование, срок службы – месяц.

Юрий Орда, сотрудник центра помощи участникам военной спецоперации и их семьям г. Стерлитамака