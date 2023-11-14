В Уфе прошла встреча с музыкантом, проходящим службу в полку «Башкортостан»

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов, участвующий в спецоперации, встретился во время отпуска с коллегами. Он рассказал, что песни придают сил людям и вдохновляют их на подвиги.
Музыкант заключил контракт с Минобороны России и сейчас проходит службу в мотострелковом полку «Башкортостан» санитаром-водителем. Встреча прошла в Башгосфилармонии. Радик Динахметов рассказал, почему решил отправиться в зону боевых действий и даже после того, как не смог стать участником военного оркестра, решил служить в другой должности. В скором времени он вернётся к месту несения службы.