В Уфе прошла встреча с музыкантом, проходящим службу в полку «Башкортостан»

В непростое время рядом со своими товарищами он поднимает боевой дух, он и там играет на своём инструменте, на флейте, когда бывает возможность. Он и там поёт свои вдохновенные песни. Надо сказать, что наши ребята, которые ушли из сферы культуры и учреждений, они достойно сегодня выполняют свой боевой долг, защищают страну.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан