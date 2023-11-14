В Уфе прошла встреча с музыкантом, проходящим службу в полку «Башкортостан»

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов, участвующий в спецоперации, встретился во время отпуска с коллегами. Он рассказал, что песни придают сил людям и вдохновляют их на подвиги.

Музыкант заключил контракт с Минобороны России и сейчас проходит службу в мотострелковом полку «Башкортостан» санитаром-водителем. Встреча прошла в Башгосфилармонии. Радик Динахметов рассказал, почему решил отправиться в зону боевых действий и даже после того, как не смог стать участником военного оркестра, решил служить в другой должности. В скором времени он вернётся к месту несения службы.

Эта встреча – это тоже один шаг к победе. Это тоже наша служба. Мы должны с глазу на глаз с нашими земляками говорить, что происходит. Мы простые солдаты.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан, боец мотострелкового полка «Башкортостан»

В непростое время рядом со своими товарищами он поднимает боевой дух, он и там играет на своём инструменте, на флейте, когда бывает возможность. Он и там поёт свои вдохновенные песни. Надо сказать, что наши ребята, которые ушли из сферы культуры и учреждений, они достойно сегодня выполняют свой боевой долг, защищают страну.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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