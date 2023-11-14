В Мариуполе представители Башкирии приняли участие в открытии зала единоборств

Представители Башкортостана совместно с Союзом ММА России приняли участие в открытии нового спортивного зала единоборств «Дмитрий Донской» в Мариуполе. Объект был построен и укомплектован всем необходимым оборудованием при поддержке спонсоров и партнёров федерации ММА Мариуполя.

На занятия в новом спортивном клубе уже записались более ста детей, есть возможность увеличить количество воспитанников. ¤¤В прекрасно оборудованном зале смогут бесплатно заниматься ММА и другими смежными видами спорта подростки и молодёжь, а военнослужащие смогут проходить восстановление и реабилитацию.