Житель Уфы таскал на собачьем поводке пьяного прохожего

В Уфе у жилого дома на улице Авроры мужчина решил проучить пьяного прохожего. По информации телеграм-канала «Новости Уфы и Республики Башкортостан», для этого он использовал поводок для собак.

Фото №1 - Житель Уфы таскал на собачьем поводке пьяного прохожего

Предполагают, что ему не понравился лежащий возле подъезда пьяный. Хозяин собаки стал бить "лежачего" по лицу, потом накинул ему на шею поводок и стал таскать по территории двора.   

«Метод воспитания» запечатлели камеры домофона. А из соцсетей информация попала к правоохранителям. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение.

Фото: телеграм-канал Новости Уфы и Республики Башкортостан

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