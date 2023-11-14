Житель Уфы таскал на собачьем поводке пьяного прохожего

В Уфе у жилого дома на улице Авроры мужчина решил проучить пьяного прохожего. По информации телеграм-канала «Новости Уфы и Республики Башкортостан», для этого он использовал поводок для собак.

Предполагают, что ему не понравился лежащий возле подъезда пьяный. Хозяин собаки стал бить "лежачего" по лицу, потом накинул ему на шею поводок и стал таскать по территории двора.

«Метод воспитания» запечатлели камеры домофона. А из соцсетей информация попала к правоохранителям. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение.