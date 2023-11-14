В Башкирии в 2024 году увеличится прожиточный минимум

С 1 января будущего года в Башкирии прожиточный минимум составит 13 753 рубля. Сегодня эта минимальная сумма доходов составляет 12 650 рублей.

Об этом сообщила руководитель регионального Минтруда Ленара Иванова в своем телеграм-канале.

Глава ведомства отметила, что для разных категорий населения данная величина будет отличаться. Так, для трудоспособного населения она будет составлять 14 991 рубль, для пенсионеров – 12 530 рублей, а для детей – 13 340 рублей.