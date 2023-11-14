В Башкирии в 2024 году увеличится прожиточный минимум

С 1 января будущего года в Башкирии прожиточный минимум составит 13 753 рубля. Сегодня эта минимальная сумма доходов составляет 12 650 рублей.

Фото №1 - В Башкирии в 2024 году увеличится прожиточный минимум

Об этом сообщила руководитель регионального Минтруда Ленара Иванова в своем телеграм-канале.                     

Глава ведомства отметила, что для разных категорий населения данная величина будет отличаться. Так, для трудоспособного населения она будет составлять 14 991 рубль, для пенсионеров – 12 530 рублей, а для детей – 13 340 рублей.              

Добавим, величина прожиточного минимума необходима для определения уровня жизни населения, а также для назначения государственной социальной помощи.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии