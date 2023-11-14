В Башкирии осудят убийцу пожилой пары

Суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Челябинской области. Мужчину обвинили в жестоком убийстве пожилой пары.

Фото №1 - В Башкирии осудят убийцу пожилой пары

В Иглинском районе в деревне Булан-Турган были обнаружены тела супружеской пары с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что мужчина проник на придомовую территорию супругов. На улице он ударил ножом, гвоздодёром и обухом топора пенсионера. А после совершил такие же насильственные действия в сторону его супруги. Мужчина похитил 106 тысяч рублей, 2 мобильных телефона и сигнальный пистолет. Все улики он выбросил в озеро.

Отмечается, что часть украденных денег мужчина потратил на погашение кредитов. Чтобы найти орудия убийства, правоохранителям пришлось осушить озеро.

Государственный обвинитель предложил суду признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 23-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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