В Башкирии осудят убийцу пожилой пары

В Иглинском районе в деревне Булан-Турган были обнаружены тела супружеской пары с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что мужчина проник на придомовую территорию супругов. На улице он ударил ножом, гвоздодёром и обухом топора пенсионера. А после совершил такие же насильственные действия в сторону его супруги. Мужчина похитил 106 тысяч рублей, 2 мобильных телефона и сигнальный пистолет. Все улики он выбросил в озеро.