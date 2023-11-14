Банк России выпустил серебряные монеты с логотипами спортивных клубов

ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы весной 1923 года, а команда «Локомотив» – в январе 1936 года. В этих клубах воспитывалось много российских чемпионов. И сегодня в них занимается множество взрослых и юных любителей спорта по всей стране.