Банк России выпустил серебряные монеты с логотипами спортивных клубов

Сегодня, 14 ноября, Центральный банк выпустил в обращение памятные серебряные монеты в честь клубов «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, сообщает пресс-служба регулятора. Серия монет – «Российский спорт».
ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы весной 1923 года, а команда «Локомотив» – в январе 1936 года. В этих клубах воспитывалось много российских чемпионов. И сегодня в них занимается множество взрослых и юных любителей спорта по всей стране.
Номинал монет – 1 рубль, масса – 7,78 г, материал – серебро 925 пробы, диаметр – 25 мм. Боковая поверхность монет рифленая. Тираж – 10 тысяч штук каждая.
Фото: сайт ЦБ РФ