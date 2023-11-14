В Полпредстве Башкирии в Москве прошла «Встреча поколений»

В Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России прошла «Встреча поколений». Её приурочили к 104-й годовщине со дня рождения советского и российской оружейного конструктора Михаила Калашникова.

О том, какое значение автомат имеет для солдат, как за ним следить и хранить правильно на подлодке, московским школьникам рассказали уроженцы Башкортостана Герой России генерал-майор Сергей Тулин и контр-адмирал Батыргарай Зулькарнаев.