В Уфе сотрудники ГИБДД задержали водителя-подростка без прав

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего водителя, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. 17-летнего юношу задержали после того, как в чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение, что подросток постоянно ездит за рулем вазовской 99-ки.

Информация подтвердилась. Тест на наличие алкоголя несовершеннолетний отказался пройти. Дальнейшая проверка показала, что он состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и его уже задерживали за рулем. Теперь в копилке у водителя-недоросля новый пункт административного правонарушения.