В Башкирии ревнивая женщина вспорола сожителю живот

В Учалах перед судом предстала местная жительница. 43-летнюю женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю.
В мае из-за ревности между возлюбленными произошла ссора. Женщина схватила нож и в порыве агрессии ударил им сожителя. Пострадавшего удалось госпитализировать.
Медики диагностировали телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости с повреждением желудка, которое по признаку опасности для жизни квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека.
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.