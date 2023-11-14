В Башкирии прошёл Всероссийский экологический диктант

Сотрудники Минприроды Башкортостана приняли участие в пятом Всероссийском экологическом диктанте. Акция направлена на формирование экокультуры и повышение уровня грамотности. В этом году в диктант включены вопросы о природе новых территорий России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ежегодно в экоакции принимают участие миллионы человек. Свои знания проверяют как школьники, так и взрослые.

Вопросы касаются не только охраны окружающей среды, они касаются и вопросов ежедневной повестки, и вопросов лесного комплекса, и вопросов отходов, поэтому в целом могу сказать, что вопросы непростые. Поэтому здесь необходимо заранее подготовиться и узнать базовые вещи в области экологии. Ещё раз говорю, что это задача проверить не конкретные знания, а знания фундаментальные. На некоторые вопросы можно где-то логически ответить и определить правильные варианты.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Акция продлится до 26 ноября. Завтра площадкой написания станет природный парк «Кандры-Куль», а на следующий день – Уфимский лимонарий.

Написать экодиктант можно и онлайн, для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Экодиктант.рус». По итогам диктанта участники получат сертификат участника или диплом победителя.

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