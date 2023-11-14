В Башкирии прошёл Всероссийский экологический диктант

Вопросы касаются не только охраны окружающей среды, они касаются и вопросов ежедневной повестки, и вопросов лесного комплекса, и вопросов отходов, поэтому в целом могу сказать, что вопросы непростые. Поэтому здесь необходимо заранее подготовиться и узнать базовые вещи в области экологии. Ещё раз говорю, что это задача проверить не конкретные знания, а знания фундаментальные. На некоторые вопросы можно где-то логически ответить и определить правильные варианты.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан