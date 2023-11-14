В Башкирии прошёл Всероссийский экологический диктант

Сотрудники Минприроды Башкортостана приняли участие в пятом Всероссийском экологическом диктанте. Акция направлена на формирование экокультуры и повышение уровня грамотности. В этом году в диктант включены вопросы о природе новых территорий России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ежегодно в экоакции принимают участие миллионы человек. Свои знания проверяют как школьники, так и взрослые.
Акция продлится до 26 ноября. Завтра площадкой написания станет природный парк «Кандры-Куль», а на следующий день – Уфимский лимонарий.
Написать экодиктант можно и онлайн, для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Экодиктант.рус». По итогам диктанта участники получат сертификат участника или диплом победителя.