В Башкирии районы получили новые школьные автобусы

Башкирия получила 49 новых школьных автобусов марки ГАЗ, УАЗ и ПАЗ, из которых 39 документально оформлены и готовы к передаче в районы региона. Сегодня директора школ получили ключи от транспортных средств. Их вручил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

Автобусы отправятся в Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Баймакский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Благовещенский, Бураевский, Бурзянский, Давлекановский, Ермекеевский, Ишимбайский, Караидельский, Кармаскалинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Салаватский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский районы и Уфу.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования Башкирии, полученные автобусы имеют специальную модификацию с дополнительным утеплением салона. Во всех моделях есть устройства ограничения скорости движения до 60 км/ч, кнопки связи с водителем, система блокировки двигателя при открытых дверях и навигационное оборудование.