В Международной неделе бизнеса в Уфе участие примут представители 15 стран

Об этом сегодня в ходе проекта «Честный диалог» заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева. Темой стало обсуждение связей региона с другими странами, международное сотрудничество в условиях санкционной политики.

Кроме того, эксперты рассказали о развивающихся проектах и выстраивании отношений с разными странами во внешней экономике. В регионе существуют и меры поддержки местных предпринимателей, которые нацелены на внешние рынки. Встреча прошла по инициативе Представительства Ассамблеи народов Евразии в регионе. Международная неделя бизнеса пройдет в Уфе в конце ноября.