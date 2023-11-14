В Уфе показали, как проходят реабилитацию пациенты с психическими расстройствами

Башкортостан занял четвертое место в России по числу жителей с психическими расстройствами, их число ежегодно растет. Причиной ухудшения ментального здоровья могут служить негативные факторы социальной среды, ситуации и стресс, на которые реагирует психика человека. По статистике, на конец прошлого года в Башкортостане проживает почти 150 тысяч людей с психическими расстройствами. Для лечения ментального здоровья есть специализированные учреждения, но зачастую люди боятся туда обращаться.

Это место больше похоже на санаторий. ЛФК, Гидромассаж, релаксация, психотерапия, пятиразовое питание и свободное время для любимых занятий. А главное – круглосуточно открытые двери.

Бессонница, потеря аппетита, упадок сил и отсутствие настроения – чаще всё это воспринимается как нечто, что нужно «просто перетерпеть». Однако это первые признаки нарушения ментального здоровья. С такими симптомами столкнулась и Луиза Сулейманова. Спустя два месяца обратилась к специалистам, которые поставили диагноз «тревожное постковидное расстройство».

А это уже женское психиатрическое отделение закрытого типа. Здесь лежат пациентки с суицидальным поведением, анорексией, наркотической и алкогольной зависимостью, шизофренией и тяжелыми стадиями депрессии. И большая часть из них – девушки от 18 до 35 лет.

Причиной ряда заболеваний может быть не только наследственный фактор. Влияние социальных сетей, равнодушие родных, личная трагедия, такая как авария или смерть близких, и другие приобретенные психологические травмы.

Условия здесь более строгие. Но и тут врачи стараются окружить пациенток теплом и заботой. Например, девочки любят работать в оранжерее, а инструктор Инна Панькова занимается с ними трудотерапией.

Самое важное – не упустить тот момент, когда еще не поздно. И не бояться обращаться за помощью, ведь современная жизнь зачастую задает такие темпы, что не каждая психика человека выдержит. Для этого существует центр анонимного консультирования, куда может обратиться любой желающий и получить квалифицированную помощь.