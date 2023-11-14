В Уфе проходят соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

В эти дни в столице республики проходят межрегиональные соревнования памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова. В мемориале участие принимают около 200 фехтовальщиков из пяти регионов страны.

Соревнования памяти Рамиля Исмагиловича проводят впервые. Когда-то в этом зале на улице Султанова фехтованием занимался сам Рамиль Исмагилович. Он не мыслил себя без спорта и своих учеников. Семья во всем поддерживала. Уже несколько десятилетий башкирское фехтование имеет признанный знак качества.