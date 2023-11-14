Российские ученые создали вино для похудения

В России создали вино для похудения на основе экстракта из гриба Eurotium cristatum. Занимаются разработкой ученые биотехнологического университета.

По словам специалистов, напиток способствует похудению, стрессоустойчивости и повышению работоспособности. Ученые рассказали, что по вкусу напиток похож на вермут, а крепость и аромат идентичны вину.