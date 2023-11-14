В школы Башкирии отправились 39 новых автобусов

В республике передали ключи от машин для перевозки школьников. После торжественной церемонии транспортные средства отправились напрямую в учебные заведения в сёлах и городах. Парк автобусов региона увеличился до 1,5 тыс. машин.

Пересчитывает водитель школьного автобуса пока только пустые места. На уроки Азат Харунов повезёт учеников уже на следующий день. Мужчина забирает детей из деревни Покровка Абзелиловского района и доставляет на уроки в село Красная Башкирия.

Всего в Башкортостане перевозка до места учёбы организована для 52 тысяч ребят. Часто их забирают из труднодоступных населённых пунктов. Всего в республике детей на уроки довозят более полутора тысяч школьных автобусов. Жёлтые машины оснащены ГЛОНАСС и GPS. Это обязательное условие для безопасности учеников.