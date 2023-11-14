Пациентам Уфимского хосписа можно подарить подписку на печатные издания

В Уфимском хосписе началась акция добра: любой желающий может подарить подписку на республиканское издание. Так, у маленьких пациентов с сегодняшнего дня под рукой будут детские журналы на трех языках – русском, башкирском и татарском.

Республиканский хоспис уже стал народным делом. Поддержку в возведении стационара для помощи детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями оказывали и крупные башкирские предприятия, и неравнодушные жители республики. Решение построить здание принял в 2019 году Радий Хабиров. И вот в июне Глава Башкортостана вместе с Валентиной Матвиенко дали старт работе Уфимского хосписа. Это место, где можно помочь людям с неизлечимыми болезнями, избавляют от боли и страха, поддерживают родных и близких.

Этот важный объект появился благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – «Башкирской содовой компании». На неё легла основная финансовая нагрузка. Важно, что мы открываем хоспис в благословенный день. Сегодня великий светлый праздник Курбан-байрам, в Уфе собрались на Форуме регионов России и Беларуси наши добрые друзья из множества городов и регионов двух стран. Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай бог, люди будут меньше болеть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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