Пациентам Уфимского хосписа можно подарить подписку на печатные издания

Этот важный объект появился благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – «Башкирской содовой компании». На неё легла основная финансовая нагрузка. Важно, что мы открываем хоспис в благословенный день. Сегодня великий светлый праздник Курбан-байрам, в Уфе собрались на Форуме регионов России и Беларуси наши добрые друзья из множества городов и регионов двух стран. Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай бог, люди будут меньше болеть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан