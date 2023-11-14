Пациентам Уфимского хосписа можно подарить подписку на печатные издания

В Уфимском хосписе началась акция добра: любой желающий может подарить подписку на республиканское издание. Так, у маленьких пациентов с сегодняшнего дня под рукой будут детские журналы на трех языках – русском, башкирском и татарском.
Республиканский хоспис уже стал народным делом. Поддержку в возведении стационара для помощи детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями оказывали и крупные башкирские предприятия, и неравнодушные жители республики. Решение построить здание принял в 2019 году Радий Хабиров. И вот в июне Глава Башкортостана вместе с Валентиной Матвиенко дали старт работе Уфимского хосписа. Это место, где можно помочь людям с неизлечимыми болезнями, избавляют от боли и страха, поддерживают родных и близких.