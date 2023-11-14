Уроженка Башкирии стала участницей эксперимента по имитации полета на Луну

Пока что я не знаю, что такое полет в космос. Могу сравнивать только гипотетически. Но я считаю, что и в профессии летчика-пилота, и в профессии космонавта есть свои плюсы и интересные моменты.

Анжелика Парфёнова, участница эксперимента по имитации полёта на луну SIRIUS-23