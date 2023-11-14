Уроженка Башкирии стала участницей эксперимента по имитации полета на Луну

Уроженка Стерлитамака Анжелика Парфенова стала участницей эксперимента по имитации полета на Луну. Программа носит название SIRIUS-23 и предполагает изоляцию шести членов экипажа на один год. Как сообщили в Институте медико-биологических проблем, эксперимент стартовал сегодня.
В составе экипажа – пять россиян и гражданка Беларуси. Лунная миссия заключается в отработке стыковок с грузовыми кораблями, облет спутника Земли, поиск места посадки и высадку на поверхность самих космонавтов. В ходе эксперимента планируется оценить, как психологическая совместимость будет влиять на эффективность работы экипажа. Анжелика – профессиональный пилот и трудится в одной из авиакомпаний Дальнего Востока.