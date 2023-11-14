В Башкирии старшеклассникам рассказали, как стать военным пилотом

Для тех, кто хочет быть ближе к небу. Старшеклассникам республики рассказали, как можно отучиться на военного пилота. Выездные дни открытых дверей на базе УУНиТ проводит Воронежская военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Шанс сесть за штурвал истребителя или вертолета есть у каждого.

В холле военно-учебного центра развернули настоящий полигон. Здесь и тир, и взлетно-посадочная площадка. Оператор дрона ловко лавирует коптером прямо между посетителями, показывая одно из направлений обучения в военной академии. Впрочем, это лишь игрушки. По окончании заведения выпускники садятся за штурвал самолетов и вертолетов.

Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина – одно из лучших заведений страны по подготовке кадров для военной авиации. Презентовать учебное заведение приехали сами курсанты, которые как никто могут рассказать и о процессе обучения.

В академии уже обучаются почти полсотни курсантов из Башкортостана. И, по словам руководства, уроженцы республики хорошо проявили себя в военном деле.

Курсант третьего курса Азамат Авхадиев родом из Татышлинского района. Говорит, пошел по военным стопам своего деда и нисколько не жалеет.

На выездной день открытых дверей приехали школьники из разных районов республики. Целевая аудитория – ученики 10-х классов, которые еще не решили, куда будут поступать.