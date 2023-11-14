В Уфе снесли аварийную многоэтажку, под которой образовался карстовый провал

Дом разбирали по безопасному методу – сверху вниз. Соседнее жилое здание, которое находится в нескольких метрах от опасного дома, не пострадало. Ежедневно там велся геомониторинг.
На этой площадке стоял четырехподъездный дом. Его недавно снесли. Девятиэтажка 76-го года постройки рушилась на глазах из-за карстовых пустот, находящихся прямо под домом. Казалось бы, ситуацию решили, жителей расселили, а аварийную постройку можно было сносить. Но в пяти метрах от опасного здания находится соседний дом.
Любые существенные вибрации могли повлиять на движение свай и плит дома №4/1. И жителей пугало, что снос просевшей постройки может спровоцировать разрушение и их дома.
Тогда изменили метод демонтажа на более безопасный. Здание начали разбирать в обратной последовательности – сверху вниз, по этажам и секциям.
Из-за сложного грунта в этом районе соседний дом находится под наблюдением. Ежедневно ведется геомониторинг. Сейчас рабочие вывозят с участка строительный мусор. Параллельно подрядная организация начала демонтировать и здание бывшего завода имени Кирова, на месте которого в скором времени построят студенческий кампус. Работы здесь также близятся к завершению.