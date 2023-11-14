В Уфе снесли аварийную многоэтажку, под которой образовался карстовый провал

Дом разбирали по безопасному методу – сверху вниз. Соседнее жилое здание, которое находится в нескольких метрах от опасного дома, не пострадало. Ежедневно там велся геомониторинг.

На этой площадке стоял четырехподъездный дом. Его недавно снесли. Девятиэтажка 76-го года постройки рушилась на глазах из-за карстовых пустот, находящихся прямо под домом. Казалось бы, ситуацию решили, жителей расселили, а аварийную постройку можно было сносить. Но в пяти метрах от опасного здания находится соседний дом.

Дело в том, что эти два дома построили вместе. Получилось так, когда построили, дом имел большой уклон. И его два года не заселяли, пока не выровняли. Постоянно этот уклон то возвращается, то уходит. Рамил Насыров, житель дома №4/1 по ул. Уфимское шоссе

Любые существенные вибрации могли повлиять на движение свай и плит дома №4/1. И жителей пугало, что снос просевшей постройки может спровоцировать разрушение и их дома.

В 2023 году после выделения средств разыгран конкурс, где фирма-победитель приступила к работам, но выйдя на площадку, при составлении проектно-производственных работ, технологической карты обнаружились дополнительные сложности. Игорь Чернов, начальник управления капитального строительства администрации г. Уфы

Тогда изменили метод демонтажа на более безопасный. Здание начали разбирать в обратной последовательности – сверху вниз, по этажам и секциям.

Был разработан план производства работ. Согласовали. Начали работать с последних подъездов. Производилось крашером разрушение с верхних этажей, поэлементно, маленькими частями. Потихоньку, аккуратно, не тревожа жителей, убрали данный участок. Вильсон Зинатуллин, начальник участка