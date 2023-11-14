«Это зов сердца»: в Узбекистане работает Башкирский общественно-культурный центр

В Узбекистане более 30 лет работает Башкирский общественно-культурный центр. Чем живут и что волнует выходцев из Башкортостана, проживающих за пределами исторической родины?

Под звуки башкирской мелодии рождается новый номер. Пока не все движения выверены, но главное – дети стараются понять смысл танца. Через них ребята познают душу народа.

Папа с детства прививал любовь ко всему башкирскому. Я очень люблю находиться здесь, в башкирском центре, изучать башкирские традиции, башкирские танцы. Камила Гуляева, хореограф танцевального ансамбля «Шатлык»

В Узбекистане действуют 130 национально-культурных центров. В «стране белого золота» проживает около 23 тысяч башкир. В крупных городах – Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Карши – есть башкирские общественные объединения.

Все наши активисты работают на общественных началах. Это зов сердца, души. Их влечет интерес к башкирской культуре, искусству. К нам приходят не только башкиры. Мы открыты всем, кому близка башкирская культура. На сабантуи приходят около 55 тысяч человек. Ринат Гуляев, председатель Башкирского общественно-культурного центра

Дети, родившиеся в Узбекистане, свободно разговаривают на родном башкирском. Если есть желание изучать язык, преград нет.

Я родился и вырос здесь. Моя бабушка родом из деревни Каркале Миякинского района. Мама и папа здесь родились. Мы из рода Мен. Габдулла Байназаров, член совета Башкирского общественно-культурного центра

Башкирский общественно-культурный центр располагается в Доме дружбы народов в Ташкенте. В декабре прошлого года в Узбекистане открыли представительство Башкортостана при торговом представительстве России. За год организовано 23 совместных визита. Между нашей республикой, Джизакской и Ферганской областями подписаны соглашения о взаимодействии. После визита официальной делегации Башкортостана в Узбекистан сотрудничество вышло на новый уровень.

Фермеры из Узбекистана заинтересованы в развитии отношений с РБ. В частности они готовы взять земли на территории РБ для дальнейшего посева пшеницы, подсолнечника. Также заинтересованы в приобретении племенного скота в большом количестве. Марсель Асфандияров, представитель Башкортостана при торговом представительстве РФ в Узбекистане

В сфере образования активные действия в Узбекистане предпринимает УНТУ. Были привлечены порядка 200 учащихся из Ферганской, Наманганской областей для обучения в этом вузе. Также планируется открытие филиала УУНиТ в Республике Узбекистане.