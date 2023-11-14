«Это зов сердца»: в Узбекистане работает Башкирский общественно-культурный центр

В Узбекистане более 30 лет работает Башкирский общественно-культурный центр. Чем живут и что волнует выходцев из Башкортостана, проживающих за пределами исторической родины?
Под звуки башкирской мелодии рождается новый номер. Пока не все движения выверены, но главное – дети стараются понять смысл танца. Через них ребята познают душу народа.
В Узбекистане действуют 130 национально-культурных центров. В «стране белого золота» проживает около 23 тысяч башкир. В крупных городах – Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Карши – есть башкирские общественные объединения.
Дети, родившиеся в Узбекистане, свободно разговаривают на родном башкирском. Если есть желание изучать язык, преград нет.
Башкирский общественно-культурный центр располагается в Доме дружбы народов в Ташкенте. В декабре прошлого года в Узбекистане открыли представительство Башкортостана при торговом представительстве России. За год организовано 23 совместных визита. Между нашей республикой, Джизакской и Ферганской областями подписаны соглашения о взаимодействии. После визита официальной делегации Башкортостана в Узбекистан сотрудничество вышло на новый уровень.
В сфере образования активные действия в Узбекистане предпринимает УНТУ. Были привлечены порядка 200 учащихся из Ферганской, Наманганской областей для обучения в этом вузе. Также планируется открытие филиала УУНиТ в Республике Узбекистане.
Сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном выходит на новый уровень. О перспективах взаимодействия смотрите в специальном репортаже на телеканале БСТ 19 ноября в 22:45.