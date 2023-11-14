«Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» на выезде

«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче выездной серии. Наша команда гостила в Челябинске, встреча против «Трактора» началась с быстрой шайбы от Максима Шабанова. Но еще в первом периоде Николай Кулёмин счет сравнял.

В дальнейшем юлаевцы сумели развить свое преимущество: во второй двадцатиминутке Егор Сучков и Александр Шаров забросили по одной шайбе. Четвертый гол в составе гостей в большинстве забил Иван Дроздов. Тем не менее концовка матча после шайбы челябинца Телегина получилась нервной. Однако юлаевцы сумели забрать победу со счетом 4:3. Следующий матч наша команда проведет против московского «Спартака».