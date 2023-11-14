В Уфе пройдет всероссийский турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова

В Уфе на выходных стартует традиционный всероссийский турнир по борьбе корэш памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. В этом году на соревнования приедут более 250 спортсменов из 24 регионов страны. Сильнейших будут выявлять юноши до 18 лет, а также взрослые борцы.
У прошлогоднего чемпиона турнира в весе до 85 килограммов Рушана Ильясова особенная подготовка. Он тренируется в шапке и куртке, впрочем, тут нет секретов: Рушан сгоняет вес. Корэшем он занимается со второго класса – вот уже 26 лет. Ильясов десять раз выигрывал чемпионат Башкирии, шесть раз становился серебряным призёром чемпионата России, выигрывал и главный турнир в стране.
Подготовка спортсменов идёт полным ходом. Тренируются каждый день: понедельник, среда и пятница – борцовские дни, а вторник и четверг – игровые. Нияз Зайнигабдинов – кандидат в мастера спорта, трижды выигрывал первенство Башкирии и заходил в медалях на всероссийском уровне. Турнир памяти Артура Ахметханова он также планирует выиграть.
Вместе с Ниязом работает и Данил Калмык. Несмотря на то, что его отец из Молдовы, национальной башкирской борьбой Данил начал заниматься ещё в третьем классе. После того как Данил поступил в УТЭК, корэш стал важнейшей частью его жизни. Из последних достижений у спортсмена – серебро первенства Башкирии и бронза первенства России.
В заключительную неделю у всех спортсменов разная подготовка: кто-то сгоняет вес, кто-то готовится к турниру психологически, кто-то нарабатывает тактику под определенных соперников.
Мужчины и юноши разыграют медали в десяти весовых категориях. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 18 ноября в 12:00 на стадионе «Динамо».