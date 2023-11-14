В Уфе пройдет всероссийский турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова

В Уфе на выходных стартует традиционный всероссийский турнир по борьбе корэш памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. В этом году на соревнования приедут более 250 спортсменов из 24 регионов страны. Сильнейших будут выявлять юноши до 18 лет, а также взрослые борцы.

У прошлогоднего чемпиона турнира в весе до 85 килограммов Рушана Ильясова особенная подготовка. Он тренируется в шапке и куртке, впрочем, тут нет секретов: Рушан сгоняет вес. Корэшем он занимается со второго класса – вот уже 26 лет. Ильясов десять раз выигрывал чемпионат Башкирии, шесть раз становился серебряным призёром чемпионата России, выигрывал и главный турнир в стране.

Сгонка веса получается, у меня сейчас 5 килограммов лишних, чтобы во время тренировки хорошо вспотеть и потихоньку вес сбрасывать. 17 числа уже взвешивание, на этот день нужно готовить вес по нулям. Рушан Ильясов, чемпион России по борьбе корэш

Подготовка спортсменов идёт полным ходом. Тренируются каждый день: понедельник, среда и пятница – борцовские дни, а вторник и четверг – игровые. Нияз Зайнигабдинов – кандидат в мастера спорта, трижды выигрывал первенство Башкирии и заходил в медалях на всероссийском уровне. Турнир памяти Артура Ахметханова он также планирует выиграть.

Команда у нас самая лучшая, всегда помогут в трудное время, есть с кем бороться всегда, всегда ходят на тренировки, самые лучшие ребята. Нияз Зайнигабдинов, кандидат в мастера спорта по борьбе корэш

Вместе с Ниязом работает и Данил Калмык. Несмотря на то, что его отец из Молдовы, национальной башкирской борьбой Данил начал заниматься ещё в третьем классе. После того как Данил поступил в УТЭК, корэш стал важнейшей частью его жизни. Из последних достижений у спортсмена – серебро первенства Башкирии и бронза первенства России.

Я проиграл на Башкирии в финале, стал вторым. Сейчас каждый день остаюсь до ночи, уходим последними, чтобы доказать всем и себе, что я могу что-то. Очень много работаю, тренируюсь. Данил Калмык, бронзовый призёр первенства России по борьбе корэш

В заключительную неделю у всех спортсменов разная подготовка: кто-то сгоняет вес, кто-то готовится к турниру психологически, кто-то нарабатывает тактику под определенных соперников.

Особенно в последние два года много новых ребят, также они сами приводят друзей, потому что мы и играем, и боремся, и тренажерный зал – полностью развиваемся. Венер Ягафаров, тренер по корэшу