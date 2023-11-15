В Башкирии на месте сгоревшего дома нашли труп мужчины

Ночью 14 ноября в деревне Коварды Гафурийского района случился пожар, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по республике. Дом сгорел полностью.

Фото №1 - В Башкирии на месте сгоревшего дома нашли труп мужчины

На борьбу с огнем выехали шесть человек личного состава и четыре единицы техники. Во время тушения на месте пожара обнаружен труп 45-летнего мужчины.   

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, по данным МЧС по Башкирии, с начала года огонь унес жизни 214 человек, четверо из которых – дети. Еще 190 человек получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной гибели людей на пожарах спасатели называют отравление продуктами горения.   

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