В Башкирии пьяные подростки чудом выжили после аварии

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 17-летний житель Салавата решил с друзьями покататься на машине отца. По словам парня, родитель сам разрешил ему взять ключи от «Весты».

На автопрогулку школьник пригласил своего товарища и двух подружек – одна из них учится в седьмом классе, другая в девятом. В итоге несовершеннолетний водитель, скорее всего, не справился с управлением, и они перевернулись.

Сейчас девочки находятся в больнице. Помимо алкогольного отравления, у обеих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы.

Все подростки чудом остались живы. В настоящее время с ними работают правоохранители.