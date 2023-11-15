В Башкирии вынесен приговор участникам ОПГ за организацию азартных игр

В Башкирии вынесли приговор в отношении 19 участников организованной преступной группы. Все они причастны к организации и проведению азартных игр в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе Следкома республики.

Установлено, что в период с февраля 2020 года по январь прошлого года четверо стерлитамакцев наняли 15 человек для работы в игровых клубах. Они арендовали несколько жилых помещений, закупили игровые автоматы и компьютеры, программное обеспечение на которых было установлено в нарушение авторских прав.

Контроль за работой нелегальных клубов осуществлялся дистанционно, а в заведение пропускали только «своих». В результате обысков были изъяты 47 игровых автоматов и 33 компьютера. Общая сумма нелегального дохода составила более 20 млн рублей, ущерб компании-правообладателя превысил 2 млн рублей.